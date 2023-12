Viaplay neemt grote maatregelen, maar blijft actief in Nederland

De streamingsdienst Viaplay stond deze week in de spotlight. De dienst zendt in Nederland de Formule 1 uit, maar het was niet zeker of dat na deze week ook nog het geval zou zijn. Vandaag heeft Viaplay de langverwachte kwartaalcijfers van Q3 gepresenteerd en werd bekend dat ze actief blijven in Nederland.

De presentatie van de kwartaalcijfers van Q3 werd in de afgelopen periode meerdere keren uitgesteld. Eerder deze week zouden ze naar buiten komen, maar ook toen besloot men ze uit te stellen. Nu is de informatie wel naar buitengekomen, maar het is geen rozengeur en maneschijn. Viaplay presenteerde een plan voor een uitgebreide herkapitalisatie om zo de financiële uitdagingen aan te pakken en de toekomst van de Viaplay Group te kunnen garanderen.

Terugtrekken

Er is een nieuwe strategie doorgevoerd waarmee veel kosten moeten worden bespaard. Een onderdeel hiervan was een grote ontslagronde, zo'n dertig procent van de werknemers moesten vertrekken. Daarnaast zal Viaplay in de komende tijd ook meerdere markten gaan verlaten. De focus zal komen te liggen op Scandinavië én Nederland. Ze vertrekken uit de Baltische Staten, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De uitzendrechten van de Formule 1 blijven in Nederland dus in handen van Viaplay.

Op schema

Viaplay stelt in hun rapport zelfs dat het in Nederland en Scandinavië wel goed gaat met het bedrijf. Ze stellen dat ze op schema liggen om hun jaardoelen voor 2023 te halen in deze gebieden. Er komt een grote kapitaalinjectie die het bedrijf weer gezond moet maken. Ze hebben ook een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Of Viaplay meeweegt dat veel mensen waarschijnlijk hun abonnement, tijdelijk, opzeggen nu het Formule 1-seizoen is afgelopen, is niet duidelijk.