Viaplay stelt presentatie kwartaalcijfers weer uit

Het lijkt er sterk op dat er grote problemen zijn bij Viaplay. De Scandinavische streamingsdienst zendt in Nederland de Formule 1 uit en vandaag zouden ze eindelijk de kwartaalcijfers over Q3 presenteren. Alleen heeft men vanochtend bekend gemaakt de presentatie weer uit te stellen.

Het was de bedoeling dat de kwartaalcijfers van Viaplay eind oktober naar buiten zouden komen. Het bedrijf besloot toen echter om de presentatie uit te stellen naar vandaag. Maar vanochtend vroeg kwam Viaplay moet een opvallend statement naar buiten: "Viaplay Group heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Bestuur heeft besloten de publicatie van de financiële resultaten van Q3 2023 te verplaatsen naar na de sluiting van de handel op NASDAQ Stockholm op donderdag 30 november, om de gesprekken met haar grootste aandeelhouders, schuldeisers en obligatiehouders over de mogelijke herkapitalisatie van de Groep voort te zetten."

Het is het zoveelste negatieve hoofdstuk in de nog korte geschiedenis van Viaplay. Ze betraden vorig jaar de markt in Nederland en ze begonnen met het uitzenden van de Formule 1. Ze ontvingen direct veel kritiek omdat het commentaar tegenviel en omdat de kwaliteit van de streams niet goed was. Het is ook duidelijk dat het op financieel gebied niet goed gaat met Viaplay. In juli werd al bekend dat ze zich uit diversen landen gaan terugtrekken. De plannen voor Nederland bleven hetzelfde en de Formule 1 is nog steeds de belangrijkste pijler. Of dat nu gaat veranderen, is niet duidelijk.