Problemen Viaplay? Gebruikers zoeken massaal naar opzeggen account

De Formule 1 was ook dit jaar in Nederland te zien bij streamingsdienst Viaplay. De dienst staan al geruime tijd onder druk en de zorgen lijken alleen maar groter te worden. Het lijkt er namelijk sterk op dat veel mensen hun abonnement na de seizoensfinale van afgelopen weekend willen opzeggen.

Viaplay staat al geruime tijd onder druk. Er was veel kritiek op de dienst, in eerste instantie kwamen er veel klachten binnen over het commentaar en de kwaliteit van de streams, maar inmiddels is er veel meer aan de hand. Het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer en ze stelden eerder al de presentatie van de kwartaalcijfers uit. Men weet dan ook niet hoe de toekomst van het bedrijf er uit ziet en wat dit betekent voor de Formule 1-kijkers.

Veel van de kijkers van de koningsklasse van de autosport lijken in ieder geval hun abonnement te gaan opzeggen. Uit onderzoek van Top Gear Nederland blijkt dat veel mensen direct na de finish van de Grand Prix van Abu Dhabi googleden naar 'Viaplay account opzeggen' en 'Viaplay opzeggen lukt niet'. Direct na de race was er een piek te zien in deze cijfers en dat is slecht nieuws voor Viaplay. Dit levert ze immers minder klanten op in een lastige periode.