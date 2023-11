Woedende fans van tribunes verwijderd in Las Vegas

De tweede vrije training in Las Vegas vond pas diep in de nacht plaats. Vanwege de werkzaamheden aan de baan naar aanleiding van het putdeksel-incident, werd de sessie meerdere uitgesteld. De tribunes waren leeg omdat de fanzones dicht gingen en dat zorgde voor veel woede.

Op foto's is te zien dat veel fans nogal ontevreden reageerden op het feit dat ze moesten vertrekken. De lokale positie kwam de tribunes op om de fans weg te halen. De woedende fans begrepen niet precies wat er aan de hand was en het is ook niet duidelijk of er een bepaalde vorm van vergoeding aan zit te komen voor hen. Op een video is te zien dat de fans zwaar teleurgesteld de tribunes moeten verlaten terwijl de Safety Car de baan inspecteert.

@F1 @fia @SkySportsF1 @TMZ_Sports @LewisHamilton @ESPNF1 never been more disappointed to be an f1 fan. A fan for nearly 40 years and getting kicked out of the event and can’t watch fp2 pic.twitter.com/LdD4v1xRyz