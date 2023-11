FIA wijst loszittend frame putdeksel aan als oorzaak trainingschaos

De eerste vrije training in Las Vegas eindigde zojuist al na negen minuten. Het was een grote teleurstelling voor de organisatie, maar men kon niets anders doen nadat de auto's van Carlos Sainz en Esteban Ocon beschadigd waren geraakt na een probleem met de putdeksel. De FIA kwam al snel met een update.

Op foto's op sociale media was direct te zien dat het ging om een kleine putdeksel van zo'n twintig centimeter, de deksel was inderdaad verdwenen. Sainz was vol over de put geknald en dat veroorzaakte een enorme berg aan schade. Esteban Ocon overkwam hetzelfde en zijn auto raakte zo zwaar beschadigd dat Alpine besloot om zijn gehele chassis te wisselen. De FIA kwam daarna met een statement naar buiten over de problemen.

De autosportfederatie liet weten dat het frame rondom de putdeksel los was geraakt en dat ze nu alle putdeksels op het circuit gaan checken. Aangezien dit veel tijd in beslag gaat nemen, werd de sessie afgelast. De FIA gaat nu in gesprek met de lokale organisatie over de lengte van de tweede vrije training. De kans is zeer groot dat men besluit om de sessie te verlengen met een half uur. De teams hebben immers amper data kunnen verzamelen over het nieuwe circuit.

Na onderzoek bleek dat er meerdere loszittende putdeksels zijn gevonden. De hele vlag werd tijdens de training al gezwaaid voordat Sainz over de put reed. Mogelijk waren er daarvoor dus al problemen gezien door de marshalls. Enkele seconden nadat Sainz bericht kreeg over de gele vlag, knalde hij over de put.