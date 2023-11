'Brad Pitt-film loopt tegen nieuwe problemen aan'

De opnames van de Formule 1-film van Brad Pitt kunnen weer doorgaan. De acteursstaking zit er op en de opnames kunnen dus worden hervat. Toch lijkt het er op dat het filmproject nog meer vertraging gaat oplopen, want veel beelden lijken namelijk niet meer bruikbaar te zijn.

Eerder dit jaar begonnen de opnames van de veelbesproken Formule 1-film. Op het circuit van Silverstone verscheen het fictieve raceteam voor de film in de pitbox en reden hoofdrolspelers Brad Pitt en Damson Idris hun rondjes in de aangepaste Formule 2-bolides. Ze waren onderdeel van het Formule 1-circus en ook tijdens de opvolgende raceweekenden werden er opnames gemaakt.

Staking

Pitt en de andere acteurs ontbraken echter omdat er in Hollywood een staking van acteurs gaande was. Hierdoor moest regisseur Joseph Kosinski het doen zonder zijn hoofdrolspelers en liep het project vertraging op. Er werden nog wel beelden geschoten, maar in plaats van Pitt en Idris namen er nu stuntrijders plaats in de goudzwarte bolides. De opnames kunnen nu weer doorgaan, maar er is een nieuwe kink in de kabel gekomen.

Sponsorcontracten

De Brits krant The Sun meldt namelijk dat uren aan beeldmateriaal de prullenbak in zal gaan. Dit heeft te maken met sponsorcontracten, deze zijn in de afgelopen maanden immers veranderd. Als de opnames volgend jaar weer verder gaan, zullen veel van de echte teams ook weer rondrijden met andere sponsors. De beelden die eerder dit seizoen werden gemaakt kunnen volgens The Sun dus niet meer worden gebruikt. Tientallen miljoenen euro's aan beeldmateriaal worden hierdoor niet gebruikt en de film komt hierdoor nog later in de bioscoop.