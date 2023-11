Officieel: General Motors wil vanaf 2028 F1-motoren leveren

General Motors heeft zojuist bekend gemaakt dat ze zich hebben aangemeld bij de FIA om vanaf 2028 krachtbronnen te bouwen voor de Formule 1. Het nieuws volgt nadat ze eerder al bekend maakten dat ze de Formule 1 alleen willen betreden met Andretti. Dit zou dus een grote boost zijn voor de mogelijke komst van Andretti.

General Motors sloeg eerder dit jaar de handen ineen met Andretti. De twee Amerikaanse giganten willen deel gaan nemen aan de koningsklasse van de autosport en ze meldden zich aan bij de FIA. De autosportfederatie keurde enkele maanden geleden de plannen goed en nu ligt de bal bij de FOM. Andretti heeft hiervoor een motorpartner nodig, maar zonder een echte motorleverancier lijken de plannen haast onhaalbaar. General Motors heeft nu bekend gemaakt dat ze zich hebben aangemeld bij de FIA.

Aangezien ze zich samen hebben aangemeld met GM-merk Cadillac, was de kans groot dat GM Power Units zou gaan maken. Zonder Andretti wil General Motors niet gaan deelnemen aan de Formule 1. GM-kopstuk Mark Reuss spreekt zich verheugd uit en wordt geciteerd door AP News: "We zijn trots dat ons nieuwe Andretti Cadillac-project zal worden aangedreven door een GM-Power Unit. Met onze expertises in engineering en autosport. We weten zeker dat we een succesvolle PU kunnen maken en dat we Andretti Cadillac kunnen positioneren als fabrieksteam."