Stewards bekritiseren FIA in track limits-zaak

De stewards maakten gisteren bekend dat de right to review van het team van Haas is afgewezen. Haas was in beroep gegaan tegen de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix, maar de stewards gaan daar dus niet in mee. Toch laten de stewards weten dat de FIA moet ingrijpen om de track limits-problemen te verhelpen.

Haas was naar de stewards gestapt omdat ze van mening waren dat meerdere coureurs een tijdstraf hadden moeten ontvangen voor het overschrijden van de track limits in Austin. Het team van Haas beweerde dat ze nieuw bewijs hadden gevonden en ze dienden dus een right to review in. Volgens de stewards ging het echter niet om significant nieuw bewijs omdat de door Haas geleverde beelden al bekend bij hen waren.

Handhaven

Toch laten de stewards weten dat er snel maatregelen moeten worden genomen. Ze roepen de FIA in het beslissingsdocument op om met een oplossing te komen: "Gezien het feit dat de stewards, ondanks de formele uitkomst van deze beslissing, individuele bewijsstukken hebben gezien die mogelijke overtredingen van de limieten op het circuit aan de apex van bocht 6 aantonen, vinden ze hun onvermogen om de huidige standaard voor limieten op het circuit voor alle deelnemers naar behoren te handhaven volstrekt onbevredigend en bevelen ze daarom alle betrokkenen ten zeerste om snel met een oplossing te komen."

Oplossingen

In Austin had men zeker niet voor het eerst te maken met de track limits-problemen. In Oostenrijk waren er tijdens de race bijvoorbeeld 1200 (!) gevallen van track limits-overschrijdingen. De stewards pleiten dan ook voor een permanente oplossing: "Gezien het aantal verschillende circuits waar zich dit seizoen aanzienlijke problemen voordeden en gezien het feit dat de FIA samen met de circuits al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, moeten er voor de start van het seizoen 2024 verdere oplossingen worden gevonden."