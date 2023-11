Italianen verwacht deal tot met 2030 voor Monza en Imola

De Formule 1-kalender voor het aankomende seizoen telt twee Grands Prix op Italiaans grondgebied. Er wordt dan geracet op de circuits van Imola en Monza. De Italiaanse automobielverenging ACI heeft goede hoop dat beide races ook in de toekomst op de kalender staan, ze verklappen dat beide races vrijwel zeker een nieuwe deal tot en met 2030 gaan sluiten.

Monza is al sinds jaar en dag onderdeel van de Formule 1-kalender. Het eveneens iconische circuit van Imola keerde in coronajaar 2020 weer terug op de kalender, al kon de race dit jaar niet doorgaan vanwege overstromingen in de regio. Beide circuits beschikken nog over een contract tot en met 2025. Het is nog niet zeker of ze daarna ook op de kalender staan, maar de ACI heeft goede hoop.

2030

ACI-directeur Angelo Sticchi Damiani heeft namelijk goed nieuws voor de Italiaanse racefans. Volgens hem is een nieuwe deal voor beide circuits bijna rond. Sticchi Damiani meldt dat zowel Imola als Monza dan tot en met 2030 op de kalender zouden staan. In gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt hij zich uit: "Het hebben van twee races in Italië zou een buitengewone prestatie zijn voor ons land. We willen graag tegen het eind van 2024 een contract gaan tekenen."

Politiek

De ACI-directeur geeft wel aan dat er op beide circuits flink wat moet worden gemoderniseerd. In Imola is dat volgens Sticchi Damiani geen probleem en in Monza moeten er contracten worden getekend met gemeentes. Hij is van mening dat de politiek in ieder geval moet helpen: "Ik denk aan premier Meloni en minster Salvini, maar ook aan de regio van Lombardije. Ik verwacht dat ze hun investering dubbel en dwars terugkrijgen. Ook lokale gemeentes moeten bijdragen, want zij profiteren ter waarde van honderd miljoen euro."