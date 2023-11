Horecamedewerkers dreigen met staking vlak voor GP Las Vegas

Over anderhalve week staat de nieuwe Grand Prix van Las Vegas op het programma. De voorbereidingen verlopen niet helemaal soepel, want in de stad is niet iedereen blij met de komst van de Formule 1. Horecamedewerkers dreigen nu hun werk neer te leggen vanwege een geschil met hun werkgevers.

De hype rondom de aanstaande Grand Prix van Las Vegas is groot, maar in de afgelopen weken kwamen er ook veel kritische geluiden naar buiten. Bewoners hadden last van de werkzaamheden aan het circuit, doeken op de loopbruggen werden weggehaald door mensen omdat deze het zicht belemmerde en ook het feit dat er bomen werden weggehaald bij het Bellagio hotel zorgde voor een beetje ophef.

Een aanstaande staking van horecamedewerkers kan nu ook voor hinder gaan zorgen. Volgens NPR willen ruim 35.000 mensen vanaf komende vrijdag in staking gaan. Ze gaan in staking als hun vakbond geen deal weet te sluiten met onder meer MGM Resorts en Wynn Resorts. Met Caesars Entertainment is vandaag een overeenkomst gesloten door de vakbond.

Deze stakingen zouden de Grand Prix niet plat kunnen leggen, maar het zou wel voor veel hinder kunnen zorgen. De desbetreffende werknemers zijn niet tevreden met hun arbeidsomstandigheden en de vakbond probeert een deal te sluiten. Veel van de werknemers werken onder een verlopen contract.