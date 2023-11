FIA grijpt in om kwalificatiechaos in pitlane te voorkomen

Dit weekend staat er in Brazilië weer een sprintrace op het programma. Dat betekent dus ook dat er twee keer wordt gekwalificeerd. Aangezien het circuit van Interlagos zeer krap is, kan er weer chaos in de pitlane ontstaan tijdens de kwalificatiesessies. De FIA heeft echter ingegrepen.

Afgelopen weekend in Mexico ging het na afloop van de kwalificatie maar over één ding. Max Verstappen, George Russell en Fernando Alonso moesten zich namelijk bij de stewards melden voor opvallend gedrag in de pitlane. Om een gat te creëren stonden de drie coureurs eventjes stil in de pit exit, dit zorgde voor een flinke file. De stewards deelden geen straf uit, maar er werd wel gezocht naar een oplossing.

Wedstrijdleider Niels Wittich heeft voor het huidige raceweekend in Brazilië maatregelen genomen. Uit de event notes blijkt dat de coureurs nu wel kunnen worden bestraft voor het stilstaan in de pitlane. Volgens punt 14 van de event notes mogen coureurs niet onnodig langzaam rijden of stoppen in de fastlane van de pitlane. Als ze tijdens de kwalificatie en de Sprint Shootout toch een gat willen creëren, dan mogen ze dat doen tussen de pit exit-lampen en de tweede Safety Car-lijn. Ze zijn dan verplicht om zo links mogelijk te rijden. Andere coureurs kunnen ze dan inhalen in het vervolg van de pit exit road.