Wat viel op tijdens de Grand Prix van Mexico?

Gisteren werd op het Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexicaanse Grand Prix verreden. De fans moesten even slikken toen hun thuisheld Sergio Perez uitviel, maar daarna werden ze beloond met een interessante race. Er gebeurde een heleboel en GPToday.net zet een aantal van de opvallendste zaken op een rij.

Het team van Ferrari leek de grootste verrassing van het raceweekend te worden. Charles Leclerc en Carlos Sainz startten de race op de eerste startrij, maar een derde en een vierde plaats waren niet het resultaat waarvan ze hadden gedroomd. Hun team koos er weer eens voor om te kiezen voor een gewaagde strategie en dat werkte niet helemaal. Ferrari was ook realistisch, want Max Verstappen was gisteren gewoonweg te snel voor Leclerc en Sainz.

Lando Norris startte de Mexicaanse Grand Prix vanaf de teleurstellende zeventiende plaats. De Britse McLaren-coureur startte op de softs en hij koos dus direct voor de aanval. Na een redelijke eerste helft van de Grand Prix, kwam de racer in Norris los. Hij haalde coureur na coureur in en in de slotfase wist hij zelfs nog de vijfde plaats af te snoepen van George Russell. Het was een geweldig resultaat en Norris liet weer eens zien waarom hij geldt als één van de beste coureurs van het moment.

Fans

Voorafgaand het raceweekend ging het eigenlijk alleen maar om het gedrag van de Mexicaanse fans. Men vreesde een fluitconcert voor Max Verstappen en de Nederlander wandelde het hele weekend door de paddock met twee reusachtige bodyguards naast zich. Uiteindelijk kreeg Verstappen applaus van een Mexicaans publiek dat zich aardig had gedragen. Oké, er gingen wel een paar dingen mis. Eén fan sloeg in op mensen met Ferrari-shirtjes en Charles Leclerc werd eventjes uitgefloten. Op die incidenten na viel het gevreesde publiek zeker mee.