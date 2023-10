F1 Academy-kampioene verdient FRECA-zitje

Vorige week werd in Austin het eerste seizoen van de F1 Academy afgesloten. De nieuwe klasse voor vrouwelijke coureurs reed voor het eerste in het voorprogramma van de Formule 1 en Marta Garcia werd de eerste kampioen. Ze heeft voor volgend seizoen een zitje gevonden in een belangrijke opstapklasse.

Het doel van de F1 Academy is om de vrouwelijke coureurs de kans te geven en ze daarna te laten door groeien naar grotere opstapklassen. Garcia gaat dit nu ook doen, want ze heeft haar plannen voor 2024 rond. De Spaanse gaat namelijk in het hoog aangeschreven FRECA-kampioenschap rijden. Ze zal gaan rijden voor het team van PREMA, voor die renstal reed ze ook al in de F1 Academy. Het FRECA-kampioenschap staat hoog aangeschreven en heeft al meerdere grote namen voortgebracht.