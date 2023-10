Viaplay stelt presentatie van kwartaalcijfers uit

De Formule 1 is sinds vorig in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingsdienst Viaplay. De dienst ontving veel klachten en ook op financieel gebied gaat het niet helemaal lekker met Viaplay. Vandaag is bekend gemaakt dat ze de presentatie van de kwartaalcijfers hebben uitgesteld.

Viaplay ontving in de eerste maanden veel kritiek op het commentaar en op de kwaliteit van de streams. Achter de schermen rommelde het ook, want op financieel gebied gaat het niet goed. Het is Viaplay namelijk niet gelukt om de investeringen terug te verdienen en in het vorige kwartaal leden ze dan ook een verlies van omgerekend 6,5 miljoen euro. Hoe de huidige kwartaalcijfers er uit zien, is niet duidelijk.

Viaplay heeft namelijk bekend gemaakt dat ze de presentatie van de kwartaalcijfers hebben uitgesteld. Ze geven namelijk aan dat er momenteel belangrijke gesprekken lopen over de toekomst van het bedrijf. Ze zijn in gesprek met aandeelhouders en mogelijke investeerders over een mogelijke herstructurering. Daarnaast worden er onderdelen van het bedrijf verkocht. Het is niet duidelijk wat de invloed hiervan is op de dienst in Nederland, ook is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de Formule 1-uitzendingen.