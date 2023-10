Formule 1 trekt grote Amerikaanse partner aan

De Formule 1 beschikt over een grote hoeveelheid wereldberoemde partners. Veel grote bedrijven zoals Heineken en Aramco zijn bij de sport betrokken als sponsor. De Formule 1 heeft nu wederom een grote vis binnengehaald, het is een opvallende naam uit de Verenigde Staten.

De Formule 1 doet er alles aan om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Aangezien ze dit jaar drie races hebben in de States, lijkt dit aardig te lukken. Ze hebben nu ook een groot Amerikaans bedrijf aangetrokken als sponsor, het gaat hier om American Express. De financiële dienstverlener zal gaan fungeren als de officiële betalingspartner van de Formule 1. In Las Vegas zullen de logo's te zien zijn naast de baan, daarnaast gaan ze ook samenwerken met de F1 Academy.

American Express have entered into a multi-year partnership with @F1, becoming their Official Payments Partner.



As part of the partnership, American Express Card Members will, among other things, get access to pre-sale tickets to races in the Americas.#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QBpbciqWY8