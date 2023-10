Officieel: Belgische Grand Prix tot en met 2025 op F1-kalender

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. De Belgische Grand Prix heeft het contract met de Formule 1 verlengd. De race op het populaire circuit van Spa-Francorchamps staat nu tot en met 2025 op de Formule 1-kalender. De race leek eerder nog van de kalender te vallen.

Het circuit van Spa-Francorchamps is zeer populair bij de teams, coureurs en de fans. Toch was de toekomst van de race twijfelachtig. Het duurde zeer lang voordat ze voor dit seizoen een plekje op de kalender toegewezen kregen en aangezien de Zuid-Afrikaanse Grand Prix geen contract kreeg, staat België ook in 2024 op de kalender. Eerder deze week gingen er geruchten rond over een nieuw contract voor 2025 en de Formule 1 heeft dat vandaag bevestigd.