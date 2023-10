'Nieuwe regels zorgen voor flinke afname van downforce in 2026'

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Niet alleen de motorreglementen worden vernieuwd, ook de aerodynamische regels worden aangepast. De auto's zullen er compleet anders uit gaan zien, maar dit kan wel ten koste gaan van de downforce van de wagens.

De Formule 1 doet er alles aan om het spektakel te behouden. In 2026 zal er van alles gaan veranderen in de koningsklasse van de autosport. De motoren worden compleet aangepast en dat heeft ervoor gezorgd dat Honda, Ford en Audi de sport betreden. Waar het minder over gaat, zijn de aerodynamische regels. Ook deze worden aangepast en volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport worden de regels compleet overhoop gegooid.

Het Duitse medium meldt dat de auto's vanaf 2026 kleiner zullen zijn. De FIA heeft het doel om de breedte van de auto's te verkleinen van 200 naar 190 centimeter. Volgens AMuS wordt ook de wielbasis van de auto's aangepast, deze zal gaan van 360 centimeter naar 340 centimeter. Het gevolg van deze aanpassingen is vrij ingrijpend, want het heeft invloed op de downforce. Het lijkt er namelijk op dat er hiervoor minder oppervlak en volume is om downforce te generen, de downforce neemt waarschijnlijk af met 40 procent.