Viaplay kondigt speciale samenwerking met F1 TV aan

In Nederland is de Formule 1 sinds vorig jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De dienst ontving in de eerste maanden veel kritiek, maar ze doen er wel alles aan om hun klanten het beste te bieden. Om dat doel te bereiken gaan ze nu een samenwerking aan met F1 TV. De klanten zullen hiervan gaan profiteren.

Viaplay heeft vandaag bekend gemaakt dat klanten vanaf 2024 de beschikking krijgen over een abonnement op F1 TV Pro. Deze dienst van de Formule 1 wordt vanaf volgend seizoen onderdeel van het Viaplay-abonnement. De twee platformen blijven ook naast elkaar bestaan. Dat betekent dat je ook kan kiezen voor een abonnement op alleen Viaplay of op alleen F1 TV Pro. De klanten van Viaplay kunnen dus profiteren van beide diensten.

Bij F1 TV Pro is het mogelijk om andere commentatoren te kiezen. Naast het Nederlandse commentator kan er bijvoorbeeld ook worden gekozen voor twee verschillende vormen van Engels commentaar (Sky Sports en F1 TV), ook kunnen de klanten kiezen voor onder meer Duits of Frans commentaar. Voor hoelang de samenwerking duurt, is niet bekend gemaakt. In 2024 kunnen de klanten hier in ieder geval van profiteren. Bij het van oorsprong Scandinavische Viaplay kunnen klanten ook kijken naar darts, hockey en Engels en Duits voetbal.