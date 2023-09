Afgewezen Rodin deelt bijzondere Formule 1-plannen

Eerder dit jaar zette autosportfederatie FIA de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere partijen meldden zich aan, maar slechts één van hen is door naar de volgende ronde. Ook het Nieuw-Zeelandse Rodin had interesse. Hun bid is afgewezen, ze delen nu wat hun plannen waren.

Het lijkt erop dat alleen de plannen van de samenwerking tussen Andretti en Cadillac zijn goedgekeurd door de FIA. Over andere teams was niet veel bekend. Alleen LKY SUNZ, Formula Equal en Hitech traden naar buiten met hun plannen. Geruime tijden gingen er ook geruchten rond over Rodin Carlin. Het team heeft er echter nooit iets over naar buiten gebracht, maar daar is nu verandering in gekomen.

Rodin is actief in veel verschillende klassen over de hele wereld. Het Nieuw-Zeelandse team bracht een persbericht naar buiten waarin ze laten weten dat Andretti waarschijnlijk de enige succesvolle partij is. Rodin deelt wat hun plannen waren. Ze wilden hun wagens bouwen in de bestaande fabriek in Nieuw-Zeeland, ze wilden een stoeltje reserveren voor een vrouwelijke coureur, ze voerden gesprekken met Ferrari over een mogelijke samenwerking, ze beschikken door hun samenwerking met Carlin over een uitgebreid juniorteam en ze gaven aan dat ze de financiering rond hadden door oprichter David Dicker.