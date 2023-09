Wat doet het weer in Suzuka?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Japanse Grand Prix op het iconische circuit van Suzuka. Vorig jaar werd het raceweekend veelvuldig verstoord door ernstige regenval. Dit weekend zullen de teams en de coureurs veel minder rekening hoeven te houden met de weerradars.

Op vrijdag krijgt het Formule 1-circus nog wel te maken met neerslag. In de ochtend is het bewolkt en kunnen er buien vallen. In de middag trekken de buien weg en dat betekent dat de tweede vrije training waarschijnlijk droog zal verlopen. De eerste vrije training kan dus gaan veranderen in een waterballet. Verder zullen de teams en de coureurs de paraplu alleen nodig hebben tegen het zonlicht.

Op zaterdag krijgen de coureurs namelijk te maken met tropische temperaturen. Het wordt ongeveer 29 graden Celsius, maar er is nog wel een kleine kans op regen. De verwachting is echter dat de derde vrije training en de kwalificatie worden verreden onder droge omstandigheden. Op zondag wordt de Grand Prix verreden en op deze dag zijn de weersverwachtingen vergelijkbaar met die van een dag eerder. Er is echter wel één groot verschil, want de kans op regen is veel groter. Mocht er daadwerkelijk een buitje vallen, dan gaat het om een korte bui met weinig intensiteit.