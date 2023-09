FIA kondigt radicaal experiment aan in strijd tegen spray

In de afgelopen maanden werden er in de Formule 1 veel sessies afgewerkt in de regen. Met enige regelmaat werd er met de rode vlag gezwaaid omdat het zicht van de coureurs enorm slecht werd door de spray. De FIA doet er dan ook alles aan om de spray te verminderen. Zo wordt er binnenkort getest met veel grotere spatborden.

De FIA kwam begin dit jaar met een opvallende oplossing voor de spray: spatborden. Deze onderdelen zouden dan achter de wielen worden geplaatst om spray te voorkomen. Het gaat hier om onderdelen die niet permanent op de auto's zitten, maar er gewoon op kunnen worden gezet. In juli werd er op het circuit van Silverstone door een aantal teams getest met de spatborden, maar de resultaten vielen een beetje tegen.

De FIA gaat daarom binnenkort testen met veel grotere spatborden. FIA single seater-kopstuk Nikolas Tombazis stelt dat het eerste experiment te optimistisch was. In gesprek met Motorsport.com kondigt hij een nieuwe test aan: "Ik was best sceptisch en ik verwachtte dat we geen belangrijke resultaten zouden zien. Bij de volgende test gaan we werken met een volledig afgedekt wiel. We proberen hiermee verder te begrijpen wat de drempel is waarbij de spray zich vormt. Daarna gaan we beslissen welke richting we hiermee gaan inslaan in de toekomst."