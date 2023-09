Viaplay schrapt goedkopere jaarabonnementen

Sinds vorig jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst ontving sindsdien veel kritiek en het bedrijf heeft het ook op financieel gebied niet makkelijk. Klanten van Viaplay in Nederland zullen nu te maken krijgen met een grote verandering, want jaarabonnementen zijn verleden tijd.

Viaplay ontving in de afgelopen anderhalf jaar veel kritiek van de kijkers van de Formule 1. Het commentaar viel tegen, er waren problemen met de kwaliteit van de streams en veel klanten waren in het algemeen niet tevreden met het product. Het lijkt er nu ook op dat Viaplay-klanten meer moeten gaan betalen in de toekomst, want de streamingsdienst voert een ingrijpende verandering door op het gebied van abonnementen.

Een woordvoerder van het bedrijf heeft aan Streamwijzer laten weten dat ze stoppen met de jaarabonnementen. Deze goedkopere abonnementen worden vanaf nu niet meer aangeboden door het bedrijf. Dit betekent dat het alleen nog maar mogelijk is om een maandabonnement af te sluiten van 15,99 euro per maand. Viaplay-klanten die momenteel in het bezit zijn van een jaarabonnement hoeven momenteel niets aan te passen. Na twaalf maanden wordt het abonnement namelijk automatisch aangepast naar het eerder genoemde maandabonnement.