Nederlandse Grand Prix trekt miljoenenpubliek

De Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort van afgelopen weekend was een zeer groot succes. De organisatie van de Grand Prix ontving veel complimenten voor het evenement dat ze hadden neergezet. De tribunes rondom het circuit zaten propvol en de race trok ook op televisie veel bekijks.

De NOS-uitzending van de Grand Prix op NPO 1 was namelijk het best bekeken programma van de zondag. Gemiddeld keken er 2,286 miljoen mensen naar de Nederlandse Grand Prix. In totaal hebben er 4,279 miljoen mensen een stukje van de NOS-uitzending van de Grand Prix bekeken. Hiermee was de Grand Prix met afstand het best bekeken programma van de dag, de race trok bijna een miljoen meer kijkers dan het journaal van acht uur.

Ook de voorbeschouwing van de Grand Prix bij de NOS trok veel bekijks. Gemiddeld keken er namelijk 757.000 mensen naar de voorbeschouwing, in totaal hebben 1,882 miljoen mensen minimaal een klein stukje van deze voorbeschouwing bekeken. De daadwerkelijke kijkcijfers van de Grand Prix in Nederland liggen waarschijnlijk veel hoger. In Nederland is de Formule 1 immers ook te zien bij Viaplay en F1 TV. Beide streamingsdiensten delen niet hoeveel mensen er naar de race hebben gekeken. In realiteit hebben er dus waarschijnlijk miljoenen mensen naar de race op Zandvoort gekeken.