Organisatie Olympische Spelen wil leren van organisatoren Zandvoort

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De organisatie kreeg in de afgelopen jaren veel complimenten. Veel andere sportevenementen willen een voorbeeld nemen aan Zandvoort, nu blijkt dat ook de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs veel kijkt naar wat ze in Nederland doen.

In 2021 keerde de Nederlandse Grand Prix terug op de Formule 1-kalender. De organisatie besloot het groots aan te pakken en koos voor veel entertainment en een uitgebreid mobiliteitsplan. De bezoekers van het raceweekend kunnen niet met de auto komen, Zandvoort wordt immers afgesloten voor verkeer. De fans komen dan ook allemaal met de fiets of met de trein. Hiermee wil men een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Het is algemeen bekend dat veel organisaties van andere Grands Prix iets willen opsteken van de Nederlandse Grand Prix. Ook andere sportevenementen kijken met verregaande interesse naar Zandvoort, nu blijkt dat ook het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs lessen probeert te leren van Zandvoort. Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk legt dit uit bij NH Nieuws: "Ze hebben dezelfde problemen, dus we spreken elkaar tijdens het jaar regelmatig. 37 procent van die bezoekers komt op de fiets. Die beelden zijn de wereld overgegaan. Zeker na de eerste editie was er veel belangstelling vanuit het buitenland."