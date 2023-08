Zandvoort schroeft beveiliging op om wangedrag te voorkomen

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Veel fans kijken er reikhalzend naar uit en de organisatie doet er alles aan om het een leuke beleving te maken voor iedereen. Men scherpt daarom de beveiliging aan om wangedrag te voorkomen.

De organisatie heeft de vorige editie van de Grand Prix geëvalueerd en heeft aan de hand daarvan een aantal veranderingen doorgevoerd. Vorig jaar werden meerdere sessies stilgelegd omdat 'fans' fakkels op het circuit hadden gegooid. Ook werden meerdere vrouwelijke bezoekers het slachtoffer van seksistische opmerkingen en ander wangedrag. Hierdoor heeft men besloten om de aanwezige beveiligers scherper te instrueren.

De organisatie hoopt hiermee soortgelijke problemen als in 2022 te voorkomen. Men neemt geen risico's meer en introduceert ook een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt directeur Robert van Overdijk de maatregelen uit: "We doen er alles aan om het gewoon één groot feest te laten zijn. Daar hoort veel plezier bij, maar daar hoort zeker ook een gezonde dosis gezond verstand bij. Met meer dan honderdduizend bezoekers op het terrein, zul je er altijd een paar bij hebben die zich even niet kunnen gedragen."