FIA bijt van zich af over toelaten F1-teams

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem kreeg weerstand van de FOM en huidige F1-teams over de mogelijke komst van extra renstallen op de grid. De topman van het autosportorgaan snapt de financiële impact, maar herinnert teams aan de gemaakte afspraken en regels.

Ben Sulayem zei exclusief tegen Autosport's zustersite Motorsport-Total.com: “We hebben een contract en volgens ons contract hebben we maximaal 12 teams. We overtreden dus niet de regels. Wij voldoen daarentegen aan de regels", zei de FIA-baas stellig.

De overkoepelende autosportbond is verplicht om inschrijvingen te beoordelen, of dat nou wel goed is of niet goed is voor de sport.

"Wat als een van de aanvragende teams ons voor de rechter sleept? Dat kunnen ze wel, als we nee tegen ze zeggen', zei Sulayem."

"De FIA ​​moet als toezichthouder naar alle verzoeken kijken, en dat hebben we gedaan. De blijk van belangstelling was het juiste om te doen. Ik weet dat sommige teams niet gelukkig zijn omdat ik de financiële impact op hen kan zien."

"Is het het toevoegen van een team of moeten ze een bestaand team kopen? Dat is niet aan mij om grote teams op te leggen. Maar wat we moeten doen is het proces in de gaten houden."

"Het gaat niet om mij. Ik voer alleen de regels uit."