FIA: "WK-stand zal startopstelling GP België bepalen"

Vanmiddag om 17:00 uur zal de kwalificatie voor de Grand Prix van België plaats moeten vinden. Of dat daadwerkelijk zal gebeuren hangt van de komende uren af. De regen kan een grote spelbreker zijn, aangezien de eerste vrije training volledig in het water is gevallen.

De kwalificatie van de Formule 3, die op dit moment bezig is, is ook in de regen, al is er een stuk minder spray achter de auto's te zien dan een uur geleden tijdens de F1-training.

Zoals GPToday.net al eerder meldde denkt de FIA na om het tijdschema om te gooien voor dit weekend en kan het een optie zijn om de kwalificatie zondag te rijden. Daar lijkt het echter nu niet op uit te draaien aangezien de FIA bekend heeft gemaakt: "Onze prioriteit is om een kwalificatie voor de Grand Prix van België te laten plaatsvinden. Andere sessies worden mogelijk afgelast om dit mogelijk te maken. Als het onmogelijk is om de kwalificatie te laten rijden, dan zal de huidige WK-stand de startopstelling voor zondag bepalen."