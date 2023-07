Politie zet extra agenten in rondom circuit Silverstone

De organisatie van de Britse Grand Prix vreest voor problemen met milieuactivisten tijdens het raceweekend. Eerder deze week gaven meerdere coureurs en teambazen aan dat een protest op de baan geen goed idee is. De organisatie en de politie nemen nu extra maatregelen om grote problemen te voorkomen.

Vorig jaar werd de Grand Prix al verstoord door een klein groepje activisten. Vlak voor de start van de race klommen ze over een hek en namen ze plaats op het rechte stuk. Op dat moment vond er een ernstig ongeluk met Guanyu Zhou plaats in de eerste bocht waardoor er met de rode vlag werd gezwaaid. De activisten konden hierdoor veilig van de baan worden gehaald.

Extra agenten

Men vreest dat er dit jaar iets soortgelijks gaat gebeuren. Demonstranten van 'Just Stop Oil' verstoorden al meerdere sportwedstrijden en in Silverstone neemt men maatregelen. Richard Tompkins van de politie van Northamptonshire wordt geciteerd door Motorsport.com: "We hebben als het ware een ring van staal om de baan geplaatst en er zijn extra agenten om incidenten aan te pakken. We respecteren het recht om te gaan protesteren, maar wanneer er levens op het spel staan of als er misdrijven worden gepleegd, grijpen we in."

Vreedzaam

Het betreden van de baan is ten strengste verboden en kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. De politiecommandant geeft echter aan dat vreedzame protesten gewoon zijn toegestaan: "Als er actievoerders komen mogen ze met ons in overleg gaan om te kijken waar ze veilig kunnen protesteren. We willen roekeloze acties voorkomen. We zijn met 450.000 extra paar ogen aanwezig tijdens het raceweekend. Ik wil graag dat we er zijn allen voor zorgen dat iedereen een veilige, misdaadvrije en leuke tijd heeft."