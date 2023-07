Mercedes toont nieuwe voorvleugel aan de buitenwereld

Het team van Mercedes rijdt dit weekend in Silverstone weer met een aantal nieuwe onderdelen. De Duitse renstal introduceert dit weekend wederom een updatepakket. Het meest in het oog springende nieuwe onderdeel van Mercedes is dit weekend de verbeterde voorvleugel. De vleugel stond op de donderdag al in de pitlane.

De voorvleugel ziet er iets anders uit dan het eerdere exemplaar van Mercedes. De driehoekige verbinding aan de voorrand van de endplate is bij de nieuwe voorvleugel vervangen door een rondere afwerking. Door het nieuwe ontwerp moest men de sensor voor de banden verplaatsen. Verder is de vorm van de voorvleugel op meerdere vlakken aangepast, zo valt te zien op een foto die Auto, Motor und Sport deelt op Twitter.