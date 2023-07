Wat doet het weer in Silverstone?

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. De heren coureurs en de teams kijken uit naar de race op het bekende circuit, maar ze houden ook de lucht goed in de gaten. Mogelijk gaat het weer een rol spelen tijdens het raceweekend.

Op vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Het belooft een stralende dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot en met 27 graden Celsius. Neerslag is vrijwel uitgesloten en dat betekent dus dat de teams veel meters kunnen gaan maken. Het wordt een belangrijke dag, want op de zaterdag kan alles zomaar eens heel erg anders zijn.

Op de zaterdag werken de coureurs de derde vrije training en de kwalificatie af. Het wordt maximaal 26 graden en een regenbui is goed mogelijk. De derde vrije training zal waarschijnlijk nog worden verreden in droge weersomstandigheden, maar in de loop van de middag wordt de kans op neerslag steeds groter. Dat betekent dus dat de kwalificatie een waterballet kan gaan worden. Op zondag wordt de Grand Prix verreden. De temperaturen zijn wat gedaald en dat geldt waarschijnlijk ook voor de kans op regen. De kans op neerslag is momenteel slechts 35 procent, maar dat kan altijd nog gaan veranderen.