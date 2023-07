Formule 1 onthult flink gewijzigde kalender voor 2024

De Formule 1 heeft zojuist de kalender voor het seizoen 2024 met de buitenwereld gedeeld. Zoals verwacht is de kalender enorm gewijzigd ten opzichte van dit jaar. De Japanse Grand Prix is ver naar voren gehaald en het seizoen wordt geopend in Bahrein in het eerste weekend van maart.

De nieuwe kalender kent een aantal opvallende wijzingen. De Formule 1 heeft de kalender aangepast aan de hand van de locaties van het circuit. De Japanse Grand Prix wordt de vierde race van het seizoen en is gekoppeld aan de races in Australië en het terugkerende China. Het seizoen wordt afgetrapt met twee races op zaterdag. De Bahreinse Grand Prix wordt verreden op zaterdag 2 maart en de Saoedische Grand Prix op zaterdag 9 maart.

Nederland

De Azerbeidzjaanse Grand Prix wordt volgend jaar verreden in september, deze race was dit jaar nog één van de eerste wedstrijden van het seizoen. De Nederlandse Grand Prix zal wederom worden verreden in augustus, het is de eerste race na de zomerstop. Op 25 augustus zullen de coureurs van start gaan in Zandvoort. De Belgische Grand Prix staat ook weer op de kalender, wat dus betekent dat de Belgische organisatie een nieuw contract heeft getekend.