Wat viel op tijdens de Grand Prix van Oostenrijk?

Gisteren werd op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg de Grand Prix verreden. De heren coureurs maakten er een spektakelstuk van met vooral heel erg veel track limits overschrijdingen. Er gebeurde heel erg veel en GPToday.net zet een aantal van de opvallendste momenten op een rijtje.

Track limits

Uren na de finish van de Oostenrijkse Grand Prix maakte de stewards de officiële uitslag bekend. Na een protest van Aston Martin werden de track limits onder de loep genomen en werd er gekeken naar 1200 (!) overtredingen. Laat op de avond werd bekend dat er 12 extra tijdstraffen werden uitgedeeld. In totaal zijn er 83 rondetijden verwijderd en werd de uitslag volledig omgegooid. Opvallend genoeg stelde de FIA zelf dat de Red Bull Ring moet worden aangepast om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen.

Lando Norris kwam in Oostenrijk als vijfde over de streep en werd als vierde geklasseerd in Oostenrijk. De fans waardeerden dit enorm en verkozen hem tot 'driver of the day'. McLaren kende een lastige seizoenstart en introduceerde in Spielberg een versneld updatepakket. Norris reed als enige met de updates rond en was direct het hele weekend razendsnel. In de kwalificatie, Sprint Shootout en de race eindigde hij in de top vijf. Volgende week staan hun thuisrace in Silverstone op het programma en bij McLaren droomt men al van een prachtig resultaat voor het thuispubliek.

Max Verstappen slalomde in Oostenrijk tussen de problemen door. Hij bleef kalm terwijl zijn concullega's compleet de mist in gingen of de track limits overschreden. In de race kleurde hij netjes binnen de lijntjes en raakte hij op geen enkel moment in opspraak. Verstappen nam daarnaast ook veel risico's in de slotfase wilde hij voor de snelste ronde gaan en gokte hij erop dat zijn team de banden razendsnel kon wisselen. Dit lukte en in de slotronde beloonde hij zichzelf met een extreem snelle ronde.