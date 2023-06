'FIA onderzoekt activiteiten van teams buiten de Formule 1'

Autosportfederatie FIA houdt het naleven van de budgetcap-regels door de Formule 1-teams scherp in de gaten. De FIA kijkt daarbij ook naar mogelijke mazen in de wet en hoe de teams omgaan met de gevolgen van de huidige regelgeving. Het lijkt erop dat de FIA nu iets opvallends op het spoor is.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport heeft de FIA een nieuwe technical directive in het leven waarbij er wordt gekeken naar de invloed van activiteiten buiten de Formule 1. Volgens de Italiaanse sportkrant wordt er bij de zogenaamde TD45 gekeken naar het ontwerpen van bijvoorbeeld boten, fietsen of auto's waar Formule 1-personeel bij betrokken is. Dit valt niet onder de budgetcap, maar de teams kunnen deze kennis wél toepassen in de Formule 1.

Boten

Volgens La Gazzetta dello Sport wordt er gekeken naar het gedrag van vier teams. Het zou hier gaan om Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes en Aston Martin. Mercedes en Red Bull waren bijvoorbeeld betrokken bij de America's Cup. James Allison werd recent weer benoemd tot technisch directeur van Mercedes terwijl hij zich daarvoor veel bezighield met een ander project. Bij Ferrari wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de Le Mans-successen. In alle gevallen wordt er kennis opgedaan buiten de Formule 1 en dit valt niet onder de budgetcap.

Aangeven

Volgens Motorsport.com heeft de FIA de teams duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om intellectueel eigendom van projecten buiten de Formule 1, naar binnen te brengen zonder dat dit onder de budgetcap valt. Volgens de TD45 moeten de teams dit aangeven zodat het wel onder de budgetcap gaat vallen. Kennis vanuit de Formule 1 mag nog wel worden gedeeld met andere onderdelen van de teams buiten de Formule 1.