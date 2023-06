“Wat doet het weer in Montreal?”

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Canadese Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve in de stad Montreal. Het circuit zorgt altijd voor veel spektakel en het weer kan ook een rol gaan spelen. De teams zullen dit weekend de weerradar in de gaten moeten houden.

Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen van het raceweekend afgewerkt. De temperaturen zijn in ieder geval goed, het wordt zo'n 23 graden Celsius. Over de temperaturen hoeven de teams zich geen zorgen te maken, maar over regen mogelijk wel. Op vrijdag wordt er aan het einde van de middag namelijk neerslag verwacht. De kans is dus aanwezig dat de dag eindigt met een natte baan.

Op de zaterdag werken de coureurs eerste de derde vrije training af en daarna ook de kwalificatie. De kans op regen, en zelfs onweer, is de hele dag groot. Men verwacht veel buien en de kwalificatie zal naar alle waarschijnlijkheid worden verreden op een natte baan. Het wordt in ieder geval niet koud, men verwacht een maximum temperatuur van 21 graden Celsius. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden en de regenbanden kunnen nog niet worden opgeborgen. De ochtend zal zonnig verlopen, maar in de loop van de dag worden meer buien verwacht.