Aston Martin vindt foto's van Red Bull-vloer 'interessant'

Tijdens het raceweekend in Monaco kregen de teams de kans op de vloer van Red Bull Racing te bekijken. De wagen van Sergio Perez werd na een crash de lucht in getakeld waardoor iedereen de vloer kon zien. Bij Aston Martin vond men de Red Bull-vloer zeer interessant, maar verwachten ze er geen grote voordelen uit te kunnen halen.

Vanwege het ruimtegebrek in Monaco worden gestrande auto's door grote kranen omhoog getakeld en elders neergezet. Hierdoor kan iedereen de vloer zien van de desbetreffende auto. Sergio Perez crashte in het eerste deel van de Monegaskische kwalificatie waardoor iedereen de onderzijde van de Red Bull kon zien. Bij de Oostenrijkse renstal was men hier niet zo blij mee.

Bij het team van Aston Martin bekeek men de vloer met zeer veel interesse. Toch gaat men de Red Bull-vloer niet één op één kopiëren. Aston Martin performance director Tom McCullough geeft namelijk aan dat dit vrij weinig nut heeft. McCullough wordt geciteerd door RaceFans: "Het is altijd interessant om dit soort foto's te zien, maar je hebt uiteindelijk ook gewoon je eigen ontwikkelingen, windtunnelactiviteiten en CFD. Je bent altijd onderdelen aan het uitproberen om dingen zoals je downforce te verbeteren. Het is dus leuk om te zien, maar het concept is niet heel anders."