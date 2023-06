Bosbranden teisteren Canada, Grand Prix nog niet in gevaar

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een week zonder raceverplichtingen. Over anderhalve week gaat het seizoen dan weer verder met de Canadese Grand Prix in Montreal. De regio wordt momenteel echter getroffen door hevige bosbranden en de gevolgen daarvan, het lijkt nog geen gevolgen te hebben voor de Grand Prix.

Canada wordt momenteel zwaar getroffen door ernstige bosbranden. In de provincie Quebec woeden zo'n 160 bosbranden en volgens de lokale overheid is een deel van die branden nog niet onder controle. De branden zorgen voor een grote hoeveelheid rook en dat zorgt weer voor andere problemen. Door de slechte luchtkwaliteit zijn er op veel plekken gezondheidswaarschuwingen afgegeven. De rookwolken hangen dan ook boven veel steden.

Ook boven de stad Montreal hangen er rookwolken. Over anderhalve week begint het raceweekend daar met de eerste vrije trainingen. Op zondag 18 juni staat de Grand Prix op het programma op het Circuit Gilles Villeneuve. Of de huidige situaties gevolgen gaan hebben voor de Grand Prix, is nog niet duidelijk. In de komende dagen wordt er wel neerslag verwacht in Montreal. Het is dan ook de verwachting dat de bosbranden voorlopig geen problemen gaan opleveren voor het Grand Prix-weekend.