Wat viel op tijdens de kwalificatie in Monaco?

Gisteren werden in Monaco de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Op het listige stratencircuit werd de pole position gepakt door Max Verstappen, hij was een fractie van een seconde sneller dan Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Er gebeurde zeer veel en GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Het team van Ferrari leek na de vrijdag de grote favoriet te zijn voor de pole position. De Italiaanse renstal was volgens de data net iets sneller dan Red Bull Racing en dat gaf de burger moed. Het liep allemaal echter iets anders, Ferrari beleefde wederom een teleurstellende zaterdag. Charles Leclerc streed inderdaad mee om de pole, maar een derde tijd was niet waarop hij had gehoopt. Het werd alsmaar erger voor de thuisrijder, want de stewards gaven hem een gridstraf van drie plaatsen vanwege het blokkeren van Lando Norris in de tunnel.

Leclerc start de race vandaag dus als zesde en een blik op de geschiedenis leert dat een zege vanaf die startplek vrijwel onmogelijk is in Monaco. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz start de race vanaf de vierde plaats, maar ook hij is niet bezig met een feilloos weekend. Na zijn trainingscrash op vrijdag reed hij op zaterdag vrijwel onzichtbaar rond. De Spanjaard kon zich niet mengen in de strijd om de pole position en mag het vandaag dus laten zien.

Alonso versus Verstappen

Fernando Alonso hield zich in de kwalificatie aan zijn woord. De Spaanse Aston Martin-coureur gaf aan dat hij in Monaco iets meer dan gewoonlijk zou gaan geven. Winnen in de krappe straten van Monaco is immers makkelijker dan op een breder normaal circuit. Alonso start de Grand Prix vanaf de tweede plek en zal de degens gaan kruisen met polesitter Max Verstappen. De twee tweevoudig wereldkampioen hebben zeer veel respect voor elkaar en weten dat ze vandaag vooral elkaars rivaal zijn. Op voorhand is het een duel om naar uit te kijken.

Ocon

Kijk er niet raar van op als Esteban Ocon vanmiddag rond een uur of vijf met een champagnefles in zijn hand op het podium staat. De Fransman reed gisteren een meer dan goede kwalificatie en zal ,door de gridstraf van Leclerc, de race vanaf de derde plaats gaan starten. De Alpine-coureur presteert het hele weekend al stabiel en weet dat er kansen liggen in Monaco. Aangezien het vrijwel onmogelijk is om in te halen, kan een langzamere auto een snelle auto achter zich houden. Hierdoor is de kans aanwezig dat Ocon zijn derde startplaats omzet in een podiumplek.