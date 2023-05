Italiaanse vicepremier roept op om Grand Prix te cancellen

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend niet doorgaat. Vanuit de FIA is nog niets gecommuniceerd, het is de verwachting dat dat later vanmiddag gebeurt. De lokale politiek heeft in ieder geval aangegeven dat de race niet door moet gaan.

De regio Emilia-Romagna is deze week getroffen door ernstige neerslag. Het circuit van Imola is vandaag afgesloten en dat betekent dat er dus sowieso vertraging is bij het weekend. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini is bij Sky TG24 duidelijk: "De Grand Prix van Emilia-Romagna uitstellen is de enige juiste keuze als we kijken naar het weer en de noodsituatie in de omgeving. Laten we ons focussen op de reddingsoperatie."