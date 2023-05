Formule 1 strikt Puma als kledingpartner vanaf 2024

De Formule 1 en de welbekende kledingfabrikant Puma gaan vanaf 2024 een meerjarige samenwerking aan waarbij het Duitse bedrijf kledingstukken, schoenen en accessoires zal gaan leveren. Ook zal Puma bij een aantal Grands Prix Formule 1 en teamproducten gaan verkopen.

Puma is een welbekende producent van kleding, onder andere voor artikelen die gebruikt worden in de wereld van de autosport. Het merkt ontwikkelde brandwerende overalls, raceschoenen en andere hoogwaardige racekleding. Met deze partnerschap wordt Puma een officiële leverancier bij Formule 1-races en krijgt het merk de rechten om kleding, schoeisel en accessoires van het merk F1 te produceren, wordt er op de website van de Formule 1 gemeld.

De deal houdt in dat Puma een nieuwe collectie van fankleding gaat creëren en vanaf 2024 uniformen aan de gehele F1-staff gaat leveren. Als onderdeel van de deal kunnen fans Formule 1-producten op de website van Puma kopen en bij Puma winkels.

F1-CEO Stefano Domenicali vertelt: "Nu de Formule 1 wereldwijd blijft groeien, bereiken we nieuwe fans via spannende samenwerkingen en zien we dat de sport gebieden van de mainstreamcultuur betreedt die we nog niet eerder hebben gezien. Puma heeft een rijke geschiedenis in de autosport, waardoor ze perfect bij de Formule 1 passen."