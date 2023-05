Red Bull opent inschrijvingen voor Austin-livery

Het team van Red Bull Racing reed vorige week in Miami met een speciale livery. Deze eenmalige kleurstelling was onderdeel van een bijzondere actie van het team voor het huidige seizoen. Tijdens alle Amerikaanse Grands Prix rijdt het team met een bijzondere kleurstelling, de inschrijvingen voor de volgende livery zijn alweer geopend.

Ook in Austin zullen Max Verstappen en Sergio Perez weer gaan rijden met een bijzondere livery. De fans kunnen hun ontwerpen insturen via de site van Red Bull en de inschrijvingen daarvoor zijn nu geopend. In Miami werd er gereden met een aantal neonkleuren op de wagens, ook op de voorbeelden waren deze kleuren te zien. Hoe de kleurstelling eruit ziet in Austin, is aan de fans.