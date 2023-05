"EA Sports deelt meer informatie over aanstaande F1 Game."

Volgende maand komt de nieuwe Formule 1-game uit en men belooft veel nieuwe functies. De nieuwe trailer werd recent al getoond aan de buitenwereld en nu komt men ook met aanvullende informatie en de eerste beelden van de nieuwe circuits in Qatar en Las Vegas.

Game-ontwikkelaar EA Sports heeft nieuwe beelden gedeeld van het spel. In een uitlegvideo legt Sky Sports-verslaggever Natalie Pinkham uit wat er nieuw is aan het spel. Zo is het gevoel van de auto's tijdens het rijden aangepast, zijn de nieuwe circuits in Qatar en Las Vegas toegevoegd, zijn er weer rode vlaggen en zijn er meerdere nieuwe functies toegevoegd aan de gameplay. Op 16 juni kunnen gamers weer aan de bak.

✅ Updated vehicle handling & physics

✅ The return of red flags

✅ 35% race distance

✅ Precision Drive™

✅ Las Vegas and Qatar



Find out more about #F123's key innovations in the first of two Deep Dives, narrated by @NataliePinkham 🎙



Full video 👉 https://t.co/onll5XeLIx pic.twitter.com/NMS4onw2wH