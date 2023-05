Indianapolis Motor Speedway niet blij met uitspraak Formule 1

Tijdens de introductieronde voorafgaand de Grand Prix van Miami introduceerde rapper LL Cool J de Formule 1 als 'het grootste spektakel in de motorsport'. Het leek een onschuldige zin, maar in Indianapolis is men er niet blij mee. De zin geldt als het handelsmerk van de Indy 500 en de Indianapolis Motor Speedway.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de Formule 1 deze woorden gebruikt om een Grand Prix te promoten. Eerder gebeurde dat namelijk ook al in de promotievideo voor de Grand Prix van Las Vegas. In Indianapolis is daar men niet blij mee aangezien de Motor Speedway het handelsmerk op de term 'greatest spectacle in racing' al sinds de jaren '80 in handen heeft.

Las Vegas

Indianapolis Motor Speedway-president Douglas Boles is er niet blij mee dat de Formule 1 wederom deze term heeft gebruikt. In de podcast Kevin & Query spreekt Boles zich uit: "Ze begonnen er al eerder mee en toen hebben we contact opgenomen met onze vrienden bij Liberty en de Formule 1. Ze stemden ermee in om het niet meer te gebruiken. We hadden vooral een probleem met Vegas. Dit is de eerste keer dat we het bij Miami horen, we zullen onze vrienden dus nog een keer bellen."

Historie

Volgens Boles ging de Formule 1 ermee akkoord om de zin niet meer te gebruiken. Het moment in Miami zorgde echter voor veel frustratie bij de mannen van de Speedway: "Ik hoorde dat het bij de ceremonie voorafgaand de race werd gebruikt. Ik heb het niet in hun marketing gezien, want daarmee gingen ze akkoord. Ik ben enthousiast dat de Formule 1 hier is, maar bouw je eigenlijk intellectueel eigendom op. Bouw je eigen 114 jaar historie, steel het niet van ons."