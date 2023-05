Wedstrijdleiding past herstartprocedure wederom aan

De chaotische herstarts tijdens de Australische Grand Prix blijven voor regelwijzigingen zorgen. Men was al snel van mening dat de herstartprocedure moest worden aangepast, iets wat al gebeurde in Azerbeidzjan. Dit weekend in Miami ziet deze procedure er weer iets anders uit.

In Australië werd de Grand Prix meerdere keren stilgelegd en koos de wedstrijdleiding twee keer voor een staande herstart. De tweede herstart liep uit in een enorme chaos waarna men beterschap beloofde. In Azerbeidzjan werd de procedure omtrent de staande herstarts al aangepast en voor het raceweekend in Miami heeft wedstrijdleider Niels Wittich besloten om weer een regelwijziging door te voeren.

Uit de event notes van wedstrijdleider Niels Wittich blijkt dat de procedure is aangepast. Het gaat echter om één kleine aanpassing. Wittich heeft de laatste stap voor de staande herstart aangepast. Mocht er dit weekend een staande herstart komen na een rode vlag, dan verlaat de Safety Car de pitlane bij het groene licht waarna de coureurs een minuut later de baan opkomen. In Azerbeidzjan was het nog zo dat de coureurs na een halve minuut de baan op zouden komen.