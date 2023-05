Wat doet het weer in Miami?

Aankomend weekend wordt in Miami de tweede editie van de gelijknamige Grand Prix verreden. Op het kronkelige circuit rondom het Hard Rock Stadium moeten de coureurs goed opletten, een foutje kan immers zomaar voor een crash zorgen. De teams en coureurs moeten ook letten op de weerradars.

Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag stijgt het kwik naar ruim 30 graden Celsius. Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden en wordt het ongeveer 31 graden. Een regenbui zal niet vallen tijdens de vrijdag, de zon zal fel schijnen en dat betekent dat de baantemperaturen zeer hoog zullen zijn. Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie gereden, maar verwacht men hetzelfde weer als op de vrijdag.

Op zondag worden de punten verdeeld in de Grand Prix. Het zal wederom zeer warm zijn en dat betekent dus dat ook het asfalt een hoge temperatuur zal hebben. Op de zondag is er echter wel een grotere kans op neerslag, er kunnen buien ontstaan rondom de starttijd van de Grand Prix. Of er echt een buitje gaan vallen, valt moeilijk te zeggen. De teams zullen wel goed moeten opletten, want een spin kan grote gevolgen hebben op het krappe circuit.