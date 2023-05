Nieuwe geïnteresseerde renstal meldt zich bij de FIA

Het aanmeldingsproces van de FIA voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams is vooralsnog een aardig succes. Er heeft zich namelijk wederom een nieuwe geïnteresseerde partij gemeld bij de autosportfederatie. Het gaat in dit geval om een project uit Azië en de plannen van dit mogelijke team zijn zeer ambitieus.

De FIA opende eerder dit jaar het proces voor mogelijke nieuwe renstallen. De samenwerking tussen Amerikaanse grootmachten Andretti en Cadillac meldde zich vrijwel direct aan. In navolging van Andretti Cadillac toonden meerdere partijen interesse in de koningsklasse van de autosport. Of deze andere partijen zich daadwerkelijk hebben aangemeld bij de FIA bleef in de meeste gevallen nogal vaag.

Panthera

Nu heeft zich weer een nieuwe partij gemeld. Het gaat hier om een Aziatisch project onder leiding van CEO Benjamin Durand. Durand was eerder betrokken bij het Panthera Team Asia-project, maar wil nu de Formule 1 betreden met een nieuw team genaamd LKY SUNZ. Dit project gaat een Expression of Interest indienen bij de FIA en verwacht dat ze de deadline van 15 mei gaan halen.

Azië

LKY SUNZ wil de focus gaan leggen op de jongerencultuur en op entertainment. Het team wil daarnaast samenwerkingen aangaan met grote steden in Noord-Amerika, Afrika en Azië. LKY SUNZ laat daarnaast weten dat ze in eerste instantie vanuit Europa willen opereren, maar dat ze daarna een nieuwe fabriek willen openen in Azië. Dit nieuwe onderkomen moet volledig op groene energie gaan draaien waardoor ze in 2030 klimaatneutraal kunnen functioneren.