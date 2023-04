'Teams blokkeren last minute regelwijziging aan sprintformat'

Dit weekend wordt er voor het eerst gewerkt met het nieuwe sprintformat. De grootste wijziging ten opzichte van het oude sprintformat is de komst van de Sprint Shootout op de zaterdagochtend. De FIA heeft hier echter een foutje gemaakt, maar de teams lijken niet te willen helpen om deze fout goed te maken.

In de Sprint Shootout zijn de teams verplicht om een specifieke band te gebruiken. In SQ1 en SQ2 mogen de coureurs alleen in actie komen op een nieuw setje mediums en in SQ3 mogen de coureurs alleen maar rijden om een nieuw setje softs. Er is echter een maas in de wet gevonden en de FIA lijkt het niet voor elkaar te krijgen om dit probleem onmogelijk te maken.

Teams kunnen er nu namelijk op gokken om de zachte band op de vrijdag te gebruiken tijdens de gewone kwalificatie. Hiermee gaan ze er vanuit dat ze SQ3 niet gaan halen en dat ze daardoor dus een extra setje softs voor de rest van het weekend hebben. Als een team SQ3 wel bereikt, dan rijden ze dus niet in deze sessie. Volgens Motorsport.com heeft de FIA in Azerbeidzjan aan de teams gevraagd om voor een regelwijziging te stemmen, dit is echter niet gelukt.