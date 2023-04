Video: F1-coureurs spelen het 'ik heb nog nooit...' - spel

In deze video krijgen de Formule 1-coureurs het spel ‘ik heb nog nooit...’ spel te verduren. De mannen krijgen een aantal bijzondere vragen te verduren, waarop ze als antwoord het bordje ‘i have’ of ‘i have never’ omhoog moeten doen.

Het spel is natuurlijk lang zo leuk niet als er serieuze vragen over de Formule 1-rijders worden gesteld. Het valt dan ook in de lijn der verwachtingen dat er vragen worden gesteld zoals of iemand ooit een gekke bijnaam heeft gekregen, wie wel eens een halfblote selfie op social media heeft geplaatst, of wie spijt heeft gehad van een slechte knipbeurt.

Never have I ever.....posted a topless selfie or had an embarrassing nickname 馃お



Our F1 drivers take on the popular game of 'Never Have I Ever' 馃槅



And boy, are the very funny answers and admissions worth the watch 馃憞