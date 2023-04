Circuit Hockenheim blijft dromen van F1-comeback

Het bekende circuit Hockenheim blijft dromen van een terugkeer op de Formule 1-kalender. In de steeds groter wordende wachtrij van circuits om een race van de koningsklasse te mogen organiseren, probeert de organisatie van het Duitse circuit met man en macht de Formule 1 weer naar haar faciliteiten terug te laten keren.

De laatste race op het Duitse circuit Hockenheim dateert alweer van 2019, waar de inmiddels tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen na een doldwaze race uiteindelijk als eerste de finishvlag toegezwaaid kreeg. Deze kletsnatte editie op het 4,5 km lange circuit is volgens vele fans een favoriet, maar sindsdien is het Formule 1-circus niet meer naar de baan afgereisd.

Naar verluidt zou een tekort een financiële ondersteuning het grootste obstakel in de weg naar een vernieuwing van een contract met de Formule 1 zijn, en nu bevindt de organisatie van het circuit zich in een lange wachtrij voor een terugkomst van de F1-teams.

Ondanks de tegenvallende vooruitzichten, blijft het circuit hopen. Volgens directeur van het circuit Jorn Teske hoopt zijn organisatie in de nabije toekomst de koningsklasse weer naar de faciliteiten nabij de stad Hockenheim te verleiden. "We willen zeer graag dat de Formule 1 terug naar Duitsland keert. We weten hoe belangrijk de koningsklasse van de motorsport is; niet alleen voor het circuit, maar voor de gehele regio. We zijn ervan bewust dat we onze internationale bekendheid aan de sport te danken hebben, en we doen er alles aan om de Formule 1 terug te laten keren."

"Maar we blijven bij ons standpunt dat het organiseren van een Formule 1-race ons niet financieel zou moeten ruineren. Het gaat er niet eens om dat we veel geld verdienen, we willen gewoon geen geld verliezen. Als we een manier vinden om ervoor te zorgen dat dat risico verdwijnt, dan kan niets ons nog stoppen om de laatste details af te werken", concludeert Teske.