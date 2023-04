Las Vegas bereikt nieuw hoogtepunt bij bouw paddockgebouw

Later dit jaar keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. Het belooft een enorm spektakelstuk te worden aangezien het circuit dwars door het centrum van de gokstad leidt. Momenteel is men hard bezig met de werkzaamheden voor onder meer het paddockgebouw.

De organisatie van de Formule 1 heeft een grote lap grond gekocht in Las Vegas. Op deze plek bouwt men een gebouw voor de paddock en het pitcomplex. Deze werkzaamheden zijn al eventjes aan de gang en men heeft nu een nieuwe mijlpaal bereikt op dit gebied. De organisatie van de Grand Prix deelt beelden van een feestje ter eren van het bereiken van het hoogste punt van het paddockgebouw.

A perfect day for our Topping Out Ceremony celebrating the construction progress on what will be the largest Paddock building on the @F1 calendar. pic.twitter.com/hfF8TsaIog