Mercedes verbreekt bijzonder record op Monza

Het team van Mercedes kent een lastige seizoenstart, maar naast het circuit gaat het best goed met het automerk Mercedes. De banden tussen beide bedrijven zijn zeer hecht en men heeft dan ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een bizarre sportauto. Deze Mercedes One AMG verbreekt veel records.

Mercedes is namelijk bezig met het verbreken van meerdere records met de desbetreffende wagen. In de handen van Maro Engel verbrak de One AMG eerder deze week het ronderecord voor productieauto's op het circuit van Monza. Engel noteerde een 1:43:902, hiermee was hij slechts 19 seconden langzamer dan de snelste raceronde in de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar.